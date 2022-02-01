Başına ütü masası düşen temizlik görevlisi kadın beyin kanaması geçirdi

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir alış veriş merkezinde temizlik işi yapan Yasemin Kılıç'ın üzerine, yerleri süpürdüğü esnada, üst raflarda asılı duran bir ütü masası düştü. Başına aldığı sert darbe sonucu yere yığılan kadını gören diğer çalışanlar durumu hemen 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının bilincinin kapalı olduğunu ve beyin kanaması geçirdiğini tespit etti. Hemen İnegöl Devlet hastanesine kaldırılan Yasemin Kılıç'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.