Haberler Gündem Haberleri Boğaz'da makine arızası yapan kargo gemisi tehlike yarattı
Giriş Tarihi: 1.2.2022 19:08

Boğaz'da makine arızası yapan kargo gemisi tehlike yarattı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Boğaz’da makine arızası yapan kargo gemisi tehlike yarattı

Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan kargo gemisi, bir kazaya neden olmadan Sarıyer Büyükdere açıklarına demirledi.

İstanbul boğazı yine bir gemi faciasından kılpayı atlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli geminin İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptığı belirtildi. Makine arızası yapmasından dolayı kontrolsüz olarak seyreden gemi boğazda tehlike yarattı.

Açıklamada, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kargo gemisinin, kılavuz kaptan Kurtarma-10 römorkörü refakatinde Büyükdere Demir bölgesine demirledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaz'da makine arızası yapan kargo gemisi tehlike yarattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA