Boğaz’da makine arızası yapan kargo gemisi tehlike yarattı

İstanbul boğazı yine bir gemi faciasından kılpayı atlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli geminin İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptığı belirtildi. Makine arızası yapmasından dolayı kontrolsüz olarak seyreden gemi boğazda tehlike yarattı.

Açıklamada, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kargo gemisinin, kılavuz kaptan Kurtarma-10 römorkörü refakatinde Büyükdere Demir bölgesine demirledi.