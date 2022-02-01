CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem’in hedef gösterdiği Nevzat Kanlı, hukuki süreci başlattı

HUKUİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bu hatalı tutum sebebiyle ben ve ailem birçok hakaret ve tehdit mesajı almakta, bu yanlış bilgiye istinaden hakkımızda birçok hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar gerçekleştirilmektedir. Yanlış bilgi sebebi ile ben ve ailem büyük mağduriyet yaşamaktadır. Ben ve ailem bu siyasi tartışmaların bir parçası olmak istemiyoruz ve yapılan bu yanlışın daha fazla mağduriyet doğurmadan sonlandırılmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda muhtelif kişilerce ben ve aileme yönelik hakaret ve iftira içeren tweetlerin, paylaşımların kaldırılmasını ailemden ve şahsımdan özür dilenmesini talep ediyoruz. Ayrıca hukuki sürecin başlatıldığını da tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum."