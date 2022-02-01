CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem’in hedef gösterdiği Nevzat Kanlı, hukuki süreci başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Nevzat Kanlı isimli bir kişiyi hedef gösterip troll ilan etmişti. Kılıçdaroğlu, "Nevzat Kanlı bana günde 40 sefer küfür ediyor" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'li Eren Erdem de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, Nevzat Kanlı'nın fotoğraflarını ifşa etmişti. Yaşanan olaylarından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Nevzat Kanlı, isimi benzerliği kaynaklı mağduriyet yaşadığını, şahsı ve ailesinin birçok hakaret ve tehdit mesajı aldığını ifade etti.
Kanlı paylaşımında, hukuki sürecin başlatıldığını da belirtti.
"İSİM BENZERLİĞİ HARİCİNDE BAHSİ GEÇEN KİŞİ İLE HİÇBİR BAĞLANTIM YOKTUR"
Nevzat Kanlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"30.01.2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Twitter'da bir video yayınlanmıştır. Bu videoda Twitter'daki "Son Laik Bükücü, @theLaikYobaz" isimli kullanıcıya ilişkin birtakım açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu kullanıcının "Nevzat Kanlı" isimli bir şahıs olduğu belirtilmiştir. Bunun akabinde CHP PM üyesi Eren Erdem tarafından söz konusu şahsın ben olduğu yönünde tweetler atılmıştır. Ancak bu tweetler tamamı ile hata barındıran ve benim açımdan mağduriyet yaratan tweetlerdir. Şöyle ki; söz konusu twitter hesabı ile, twitter hesabını yöneten kişi veya kişilerle hiçbir bağlantım yoktur.
Söz konusu hesabı ya da hesabın yöneticilerini ne tanırım ne de bilirim. Kendi halinde, işinde gücünde ailemle bir hayat yaşayan sade bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 6 yıldır bir moda evinde modelist olarak sabah 9'dan akşam 7'ye kadar çalışmaktayım. Bahsi geçen twitter hesabını kullanacak bir vaktim olmadığı gibi bu yönde bir iradem de hiçbir zaman bulunmamıştır. CHP PM üyesi Eren tarafından paylaşılan ve hatalı ifadeler içeren durum tamamen isim benzerliğinden kaynaklanmaktadır. İsim benzerliği haricinde bahsi geçen kişi ile hiçbir bağlantım yoktur.
HUKUİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Bu hatalı tutum sebebiyle ben ve ailem birçok hakaret ve tehdit mesajı almakta, bu yanlış bilgiye istinaden hakkımızda birçok hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar gerçekleştirilmektedir. Yanlış bilgi sebebi ile ben ve ailem büyük mağduriyet yaşamaktadır. Ben ve ailem bu siyasi tartışmaların bir parçası olmak istemiyoruz ve yapılan bu yanlışın daha fazla mağduriyet doğurmadan sonlandırılmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda muhtelif kişilerce ben ve aileme yönelik hakaret ve iftira içeren tweetlerin, paylaşımların kaldırılmasını ailemden ve şahsımdan özür dilenmesini talep ediyoruz. Ayrıca hukuki sürecin başlatıldığını da tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum."