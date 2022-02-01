CHP’li belediyenin zabıtasından vatandaşa çirkin el hareketi! O anlar kamerada

ÖNCE EL İŞARETİ YAPTI, SONRA KÜFÜR ETTİ

Zabıta memuru, "Kamera çekerek ne yapmaya çalışıyorsun?" diye sorarken, görüntüleri kayda alan vatandaş, "Hatıra fotoğrafı çekiyoruz" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın memur vatandaşa, önce "Öylemi? Alsana hatıra" diyerek el işareti yaptı.