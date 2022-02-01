CHP’li belediyenin zabıtasından vatandaşa çirkin el hareketi! O anlar kamerada

CHP'li belediyenin kadın zabıta memuru vatandaşa önce el işareti yaptı, sonra küfür etti.
Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, polis eşliğinde Büyükbakkalköy Mahallesi'ne yıkıma gitti. Bir kadın zabıta memuru, olayı görüntüleyen vatandaşa el hareketi yaparak tepki gösterdi.
ÖNCE EL İŞARETİ YAPTI, SONRA KÜFÜR ETTİ
Zabıta memuru, "Kamera çekerek ne yapmaya çalışıyorsun?" diye sorarken, görüntüleri kayda alan vatandaş, "Hatıra fotoğrafı çekiyoruz" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın memur vatandaşa, önce "Öylemi? Alsana hatıra" diyerek el işareti yaptı.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
BU GÖRÜNTÜ İLK DEĞİL!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geride bıraktığımız günlerde Meclis kürsüsünden el hareketi yapmış, kamuoyunda infiale neden olmuştu.
CHP'li belediyenin zabıtasından vatandaşa küfür