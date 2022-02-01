Darbe karşıtı astsubaya beraat darbeci pilotlara ağır müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul'da Vodafone Park Stadı'na inen darbeci askerlerle ilgili davada, Yargıtay
'dan karar çıktı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, 57'si tutuklu 93 sanıkla ilgili yaptığı incelemede, FETÖ ile iltisaklı olan 35 sanığa FETÖ ile iltisaklı olmaları nedeniyle ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesi gerektiğini söylerken, iltisakı bulunmayan askerlerin ise "örgüte yardım etme suçundan" cezalandırılması gerektiğine dair karar verdi. Karar sonrası savcılık, askerlere vur emri vermeyerek darbeye karşı koyan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a ilişkin beraat mütalaası sundu.