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Giriş Tarihi: 1.2.2022 19:08

Dehşet saçan koca tutuklandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Dehşet saçan koca tutuklandı

Marmaris’te çocuklarını görme bahanesiyle gittiği evde 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan H. U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmaris İçmeler Mahallesinde F. Ö., eşi H. U.'dan boşanarak, 3 çocuğuyla birlikte annesi ve ağabeyi ile birlikte yaşamaya başladı.

Hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı bulunan H. U., çocuklarını görme bahanesiyle eski kayınvalidesi D. K.'nın evine gitti. H. U. ile eski eşi, annesi ve kardeşi arasında tartışma çıktı.

Hasan U., iddiaya göre eski eşi F. Ö., D. K. ve M. Ö.'yü bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. H. U., polis ekiplerince yaklandı. Gözaltına alınan H.U. adliyeye sev edildi. Şüpheli H.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Dehşet saçan koca tutuklandı
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