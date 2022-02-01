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Giriş Tarihi: 1.2.2022 10:15

EDHO setindeki kavga davasında yeni gelişme!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
EDHO setindeki kavga davasında yeni gelişme!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Maltepe’de bir otelde gerçekleşen çekimleri sırasında 3 kadın set çalışana sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki avukatları şikayetlerinin devam ettiğini söylerken mahkeme, ifade vermeyen 2 sanık için zorla getirme kararı çıkartılmasına, 1 sanık içinse yakalama emri düzenlenmesine karar vererek davayı erteledi.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanıklar ve müştekiler katılmazken müşteki avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

'ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR'

Duruşmada müşteki avukatları, 'Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Dosyada adı geçen sanıklardan şikayetimiz devam etmektedir. Sanıklar cezalandırılsın' şeklinde konuştu.

İFADE VERMEYEN SANIKLAR ZORLA GETİRİLECEK

Duruşma sonu mahkeme, 4 celsedir ifade vermeyen sanıklar Batuhan Kuvvetliışık ve Birkan Bağatur hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına hükmederken sanık Onur Destegül içinse yakalama emri düzenlenmesine karar vererek davayı ertelediz

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EDHO setindeki kavga davasında yeni gelişme!
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