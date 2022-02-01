EDHO setindeki kavga davasında yeni gelişme!

Giriş Tarihi: 1.2.2022 10:15

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Maltepe’de bir otelde gerçekleşen çekimleri sırasında 3 kadın set çalışana sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki avukatları şikayetlerinin devam ettiğini söylerken mahkeme, ifade vermeyen 2 sanık için zorla getirme kararı çıkartılmasına, 1 sanık içinse yakalama emri düzenlenmesine karar vererek davayı erteledi.