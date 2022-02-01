EDHO setindeki kavga davasında yeni gelişme!

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanıklar ve müştekiler katılmazken müşteki avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
'ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR'
Duruşmada müşteki avukatları, 'Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Dosyada adı geçen sanıklardan şikayetimiz devam etmektedir. Sanıklar cezalandırılsın' şeklinde konuştu.
İFADE VERMEYEN SANIKLAR ZORLA GETİRİLECEK
Duruşma sonu mahkeme, 4 celsedir ifade vermeyen sanıklar Batuhan Kuvvetliışık ve Birkan Bağatur hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına hükmederken sanık Onur Destegül içinse yakalama emri düzenlenmesine karar vererek davayı ertelediz