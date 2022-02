Elektrikte indirimli fatura müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:Kabinede revizyon normaldir. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni enerji, vizyonla hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 yılından bu yana 6 bakanımız değişti. 7 arkadaşımız da kabineye girdi. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl olan ülkemizi 2023 hedefine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir.Uzunca bir süre doğalgazda yüzde 75, elektrikte yüzde 50 sübvansiyon uyguladık. Yılbaşı itibarıyla enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının 2-3 kat arttığı şikâyetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik faturalarının yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.2022'de 25.8 milyar lira olarak planladığımız tarımsal destekleme bütçesini 3.2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Hububat üreticilerimizin girdi desteklerini geçen yıla oranla yüzde 127 oranında artırdık.(Kovid-19'la mücadele) Halihazırda hastanelerimizde ve yoğun bakımlarda alarm seviyesine geçmemiz gerektiren bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği dönemde tarihimizin en büyük üretim, ihracat atağını gerçekleştirdik. Sosyal kaos, siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküntü, toplumun bölünmesi, ülkenin parçalanması senaryolarını yırtıp attığımız gibi salgının da üstesinden geldik.Bugün müjdesini vereceğimiz bir başka konu, kredi garanti fonu kefaletiyle kullandırılacak üç yeni destek paketidir. Bunlardan ilk olan işletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için hazırladık. Yatırım destek paketi kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat destek paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu üç paketle firmalarımıza 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz.Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Her eğitim kademesinden toplam 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız.Ayrıca dezavantajlı ailelerimizin anaokuluna devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık destek paketini hayata geçiriyoruz. Bu destek paketinin, dezavantajlı ailelerimizin sayısı 1 milyonu bulan çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum.Havaların ısınmasını beklemeden orman yangınlarıyla mücadeledeki altyapımızı güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bu çerçevede yerli ve milli İHA sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz. Yapay zekâ uygulamalarını daha etkin şekilde kullanarak yangın riski ve seyrini yakından takip edecek bir sistemi de kuruyoruz. Eğitim verdiğimiz 100 bin vatandaşımızla önemli bir gönüllü gücü oluşturuyoruz.Enflasyondaki belli döneme mahsus arızi yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. Her yeni ayın bir öncekinden daha iyi olacağını gördüğümüz döneme girdik.2022'deyürürlüğe giren kademeli tarife uygulamasına göre, mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.37 TL/ kilovatsaat, 150 kilovatın üstündeki kısmı için 2.06 TL/kilovatsaat olarak uygulanıyordu. Aylık tüketimin yer aldığı faturada her iki kademede yapılan tüketime yer veriliyordu. Fatura dönemindeki toplam tüketimden düşük kademe tüketim miktarı çıkarılıyor. Kalan kısım yüksek kademeden hesaplanarak faturaya yansıtılıyordu. Yeni tarife uygulamaya göre ise hesaplama şöyle olacak: Örneğin; 30 günlük faturanızda 240 kilovatsaat elektrik tükettiğinizi düşünelim. 210 kilovatsaatlik tüketiminiz düşük kademe olarak kabul edilecek ve düşük kademe birim fiyatından, sınırın üzerinde kalan 30 kilovatsaatlik tüketim ise yüksek kademeden hesaplanacak. İki tüketimin toplamına, mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam faturaya yansıtılacak.