Gümrük çalışanlarından Vali ziyareti

26 Ocak Dünya Gümrük Günü münasebetiyle Vali Erin'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi veren heyette; GAP Gümrük ve Dış Bölge Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcıları Erkan Özel ve Halil İbrahim Topuz, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kadri Meteris,Gümrük Personel Müdür Vekili Makbule Gencer ile Şube Müdürü Vekili Mahmut Kurtgöz yer aldı.Vali Erin'e çiçek ve plaket takdim eden heyet, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gümrük işlemlerinin ülkenin ekonomisi, huzur ve güvenliği açısından son derece hassas ve kritik bir görev olduğunu belirten Vali Erin, nazik ziyaretlerinden dolayı gümrük yetkililerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.