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Giriş Tarihi: 1.2.2022 15:20

HSK üyelerinden Bakan Bozdağ’a hayırlı olsun ziyareti

İLKER TURAK İLKER TURAK
HSK üyelerinden Bakan Bozdağ’a hayırlı olsun ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri, HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci başkanlığında yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyaret kapsamında Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Bekir Bozdağ, HSK üyeleri ile ilk toplantısını da gerçekleştirmiş oldu. HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve üyeler, Bakan Bozdağ'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

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HSK üyelerinden Bakan Bozdağ’a hayırlı olsun ziyareti
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