603 ALTIN VE GÜMÜŞ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, T.Ö adlı kişinin Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesi'nde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında T.Ö gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 603 adet Roma ve Bizans dönemine ait altın ve gümüş sikke ile antika tabanca, kalkan, kılıç, 8 vazo, 2 mühür, insan ve hayvan heykeli olmak üzere toplam 618 eser bulundu. Gözaltına alınan T.Ö hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarına Muhalefet' suçundan işlem başlatılırken ele geçirilen tarihi eserler ile Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kayseri'de tarihi eser operasyonu | Video