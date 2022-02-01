Rüşvet ekibi Bilecik’i parsel parsel satmış

Bilecik
Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin
'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanmasının yankıları sürerken, kentte bir başka skandal daha ortaya çıktı. Bilecik'in en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü köyü yakınlarındaki 5 bin 250 dönümlük arazi üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Bursa Otoyolu, OSB, üniversite ve Şehir Hastanesi yatırımlarının planlandığı arazinin etüt çalışmalarını tamamlayan firma, imar planını CHP'li Başkan Şahin'e teslim etti. Şahin ise iddiaya göre Meclis'e sunması gereken planı, Selçuk Erdağı'ya verdi.
Erdağı'nın bilgisi dahilinde planda yer alan araziler, tanıdık kişilere tarla vasfı ile cüzi paralar karşılığında satıldı. İddiaya göre Erdağı, kâr ettirdiği bu isimlerden hatırı sayılır paralar aldı ve arazinin konumuna göre kişiye özel düzenlemeler yaptırarak plana işletti. Meclis'e inceleme süresi vermeden oylamaya sunulan imar planı, Cumhur İttifakı'nın ret oylarına rağmen Millet İttifakı üyelerinin oyları ile Meclis'ten geçirildi. İmar planı oyunundan, milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği tahmin ediliyor.