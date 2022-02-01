Şanlıurfa’da  otobüs ile otomobil çarpıştı

Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı. İddiaya göre, henüz plakaları öğrenilemeyen belediye otobüsü seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan Aysel A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.