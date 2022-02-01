Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa'da  otobüs ile otomobil çarpıştı
Giriş Tarihi: 1.2.2022 19:07

Şanlıurfa'da  otobüs ile otomobil çarpıştı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da  otobüs ile otomobil çarpıştı

Şanlıurfa'nın Haliliye’ ilçesinde meydana gelen kazada belediye otobüsü, otomobile çarptı.

Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı. İddiaya göre, henüz plakaları öğrenilemeyen belediye otobüsü seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan Aysel A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da  otobüs ile otomobil çarpıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA