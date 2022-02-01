Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM'de yemin etti
Giriş Tarihi: 1.2.2022 16:17 Son Güncelleme: 1.2.2022 16:25

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM'de yemin etti

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM’de yemin etti

Son dakika bilgisine göre göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Son dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM'de yemin etti | Video

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.

Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.

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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM'de yemin etti
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