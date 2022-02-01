Son dakika: Başkan Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Mikati ortak açıklama yaptı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bulunan Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye olarak Lübnan ile iş birliği ve dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Değerli dostumla Lübnan'a nasıl katkı sağlayabileceğimizi istişare ettik. Geçen ağustos ayındaki patlamada ambulans uçakları ile Lübnanlı kardeşlerinin yanına ilk koşan ülke Türkiye oldu. Bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında duracağımızın altını çizdik.