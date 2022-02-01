Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bulunan Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Türkiye olarak Lübnan ile iş birliği ve dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Değerli dostumla Lübnan'a nasıl katkı sağlayabileceğimizi istişare ettik. Geçen ağustos ayındaki patlamada ambulans uçakları ile Lübnanlı kardeşlerinin yanına ilk koşan ülke Türkiye oldu. Bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında duracağımızın altını çizdik.
"TİCARET HACMİMİZ 1,8 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNE ULAŞTI"
Salgın şartlarına rağmen geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 80 artışla 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu rakamı daha yukarı taşımak için adımları ele aldık. Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Mikati ortak açıklama yaptı | Video
"BEYRUT LİMANI'NIN YENİLENMESİ DAHİL FİRMALARIMIZ LÜBNAN'A YATIRIMA HAZIR"
Turizm alanında daha fazla iş birliğine açığız. THY 1 Aralık-28 Şubat döneminde uçuşlarda yüzde 20 indirim yaptı. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı önümüzdeki günlerde sürdürmeye kararlıyız. Beyrut Limanı'nın yenilenmesi dahil firmalarımız Lübnan'a yatırıma hazır.