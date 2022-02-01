Son dakika: Başkan Erdoğan, Trabzon’da gençlerle buluştu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Son 20 yılda Türkiye'nin geldiği noktayı bilmek önemli. Armelit Dağı'nı deldik, tünel açtık, nereden nereye...
MUHALEFETE YATIRIM TEPKİSİ
Hizmetlerimize karşı çirkin yaklaşım sergiliyorlar.
SEDEF KABAŞ'IN TUTUKLANMASI
Hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfıyla savunmaya kalkıyorlar.
İBB'YE KARLA MÜCADELE ELEŞTİRİSİ
Derdimiz İstanbul'da ne eksik varsa süratle gidermekti.