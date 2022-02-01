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Giriş Tarihi: 1.2.2022 20:01 Son Güncelleme: 1.2.2022 20:16

Son dakika: Başkan Erdoğan, Trabzon'da gençlerle buluştu

Son dakika: Başkan Erdoğan, Trabzon’da gençlerle buluştu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Son 20 yılda Türkiye'nin geldiği noktayı bilmek önemli. Armelit Dağı'nı deldik, tünel açtık, nereden nereye...

MUHALEFETE YATIRIM TEPKİSİ

Hizmetlerimize karşı çirkin yaklaşım sergiliyorlar.

SEDEF KABAŞ'IN TUTUKLANMASI

Hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfıyla savunmaya kalkıyorlar.

İBB'YE KARLA MÜCADELE ELEŞTİRİSİ

Derdimiz İstanbul'da ne eksik varsa süratle gidermekti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Trabzon'da gençlerle buluştu
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