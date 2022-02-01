CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bazı isimleri hedef gösterip troll ilan etmişti. Bahse konu kişilerin, AK Parti iktidarı tarafından kasıtlı olarak görevlendirildiğini ve kendisine küfür ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'li Eren Erdem de 'Nevzat Kanlı' isimli bir vatandaşın fotoğrafını paylaştı, troll olduğunu öne sürdü.
Olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nevzat Kanlı, isim benzerliği kaynaklı mağduriyet yaşadığını, şahsı ve ailesinin birçok hakaret ve tehdit mesajı aldığını ifade etti. Kanlı paylaşımında, hukuki sürecin başlatıldığını da belirtti.
AK PARTİLİLERİ KATLETMEKLE TEHDİT ETTİLER
Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal paylaşım platformu TikTok'ta 'ichbingazii' kullanıcı adlı Gazi Koç isimli şahıs, yayınladığı videoda, "2023 seçim gecesi sokakta AK Parti'li ararken benim yürüyüş şekli" diyerek 'katletmekle' tehdit etti.
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! AK Partilileri katletmekle tehdit ettiler | Video
Görüntülerde elinde oldukça büyük bir kılıçla yürüyerek, çevredekilere korku saçan maskeli bir kişinin görüntüsü yer alıyor.
HESABINI KAPATTI
Gelişmenin gündem olmasının ardından şahıs, sosyal medya hesabını kapattı.