Sözcü’den FETÖ tarzı beddua seansı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı Sonrası elektrik faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, vatandaşlardan gelen şikâyetler sonrasında elektrik faturalarında indirim tarifesi uygulanacağını açıklayarak, "Elektrik faturalarında yaşanan artışlardır. Dünyada kömür fiyatları 5 doğal gaz fiyatları 10 kat arttı. Biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Yılbaşı itibarıyla enerji piyasalarında zorunlu düzenlemeye gitmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat arttığı şikâyetleri üzerine, ilgili kurumlara tarifelerin yeniden düzenlemesi kararı verdik. Aylık ilk tüketim sınırını 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında gelecek fatura yeni düzenlemeye göre gelecek" dedi.

SÖZCÜ'DEN FETÖ TARZI BEDDUA SEANSI!

Başkan Erdoğan'ın elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesine gidileceğini açıklamasına rağmen Sözcü Gazetesi bugün "Elektrik bedduası" başlıklı bir manşet atarak sosyal medyadan bir vatandaşın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) beddua seanslarını hatırlatan sözlerine yer verdi.

Sözcü, İYİ Partili İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın bir vatandaşın elektrik faturasıyla ilgili beddua ettiği videoyu paylaştığını açıkladı. Videoda ise vatandaşın geçen ayki elektrik faturasının 336 lira olduğunu belirttikten sonra bu ay 1024 geldiğini ifade edip beddua etmeye başladığı görülüyor.

Sözcü bu bedduaları manşetine taşıyarak bedduaları şöyle aktardı: "Sizi, Allah'a havale ediyorum. Yemek nasip olsun ama çıkarmak nasip olmasın size. Helal etmiyorum. 1024 liralık ne yakmışım burada, ne kullanmışım. Sizi Mevlama havale ediyorum. Fitil fitil burnunuzdan gelsin. Helal etmiyorum kesinlikle. Haram, zehir zıkkım olsun. Yemek nasip olsun ama çıkarmak nasip olmasın. Düğüm olsun, bağırsaklarınızda düğüm."

Sözcü'nün FETÖ tarzı beddua seanslarını hatırlatan manşet haberinin hemen yanında "İktidar, halkın feryadını duydu" başlığı atılarak başka bir habere imza atıldı. Bu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrasındaki elektrik faturalarında tarifelerin yeniden düzenlemesi kararı alındığına yönelik açıklamalarına yer vermesi dikkat çekti.