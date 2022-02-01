Sur Barış Grubu 150 aileyi barıştırdı

Diyarbakır
'da kaymakam, jandarma,
polis, kanaat önderi,
aşiret lideri, muhtar,
siyasi parti ve sivil toplum
örgütlerinden oluşan
"Sur
Barış Grubu",
Sur'da 1..5 yılda 150
aileyi barıştırdı.
SABAH'a konuşan Sur Kaymakamı/ Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi, jandarma ve polis bölgesinde yaşanan kavgalara heyet olarak anında müdahale ettiklerini belirterek, husumeti kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandırdıklarını söyledi.
Çiftçi, "Bu alanı daha önce PKK ve uzantıları kullanarak, buradan oy almaya çalışıyordu. Biz devlet olarak bu alana girdik. Sivil toplum, kanaat önderlerinin de desteği ile PKK ve uzantılarının aileleri istismar etmelerinin önüne geçtik" dedi.
Barış Grubu bu hafta sonu bir aileyi daha barıştırdı. Sur ilçesi kırsal mahalle Bostanpınar'da aralarında bir yıldır arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan "Aktaş" ve "Çetinkaya" aileleri, Sur jandarma ve bölgede sözü geçen kanaat önderlerinin girişimleriyle bir araya gelerek barıştılar.