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Giriş Tarihi: 1.2.2022 21:27

Yaralı Şahin’in imdadına Jandarma yetişti

ABBAS ÇAKAR
Yaralı Şahin’in imdadına Jandarma yetişti

Düzce İli Cumayeri İlçesinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yaralı halde bulunan ve uçamayan Şahin’in yardımına Jandarma ekipleri yetişti.

Düzce Cumayeri İlçesinde bazı vatandaşlar dolaştıkları esnada yaralı ve uçamayan bir şahin gördü. Şahin'e yardım etmek isteyen ancak kendilerine zarar vereceği endişesinde olan vatandaşlar, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İlçede devriye gezen jandarma ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gitti.

Yaralı Şahin, eline koruyucu kıyafet giyen bir Jandarma personeli tarafından alınarak tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılması amacıyla, Düzce Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

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Yaralı Şahin’in imdadına Jandarma yetişti
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