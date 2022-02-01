Yunanistan 109 göçmeni ölüme terk etti! Türk karasularına geri itilen göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik koştu

Marmaris ve Bodrum açıklarında, can salı ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından, Marmaris açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Bodrum açıklarında ise lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayrıca, Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.