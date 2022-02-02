1 yıldır İBB'den ödeme alamayan şoförler çözüm bekliyor! “İstanbul’da ulaşım sistemi çökmüş durumda"

"HALK OTOBÜSÇÜLÜĞÜ YAPAN ARKADAŞLARIMIN MAĞDURİYETİ VAR"

Özel halk otobüsü şoförü Mehmet Habip Baysal, "Bugün buraya şunun için toplandık. Halk otobüsçülüğü yapan tüm esnaf arkadaşlarımızın hepsinin mağduriyeti var. Paralarımız zamanında ödenmiyor, üç ay geriden geliyor ve bu bir senelik aksamayla geliyor. Bu aksamalardan dolayı ödeme alamıyoruz. Artı Otis sistemi diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İETT'nin bize vermiş olduğu kilometre sisteminde çalışıyoruz. Bu kilometre sisteminde bizim güncellemelerimiz güncel rakamlarla yapılmıyor. Bir otobüs amortismanı güncel rakamdan yapılmıyor. Bir şoför maliyeti güncel rakamdan yapılmıyor. Diğer giderlerimiz, kasko ve sigortalarımız güncel rakamdan yapılmıyor. Güncel rakamdan yapılmadığı, bize sözleşmede geçen yüzde 50 kar verilmediği ve sözleşmeye uyulmadığı için biz mağduriyet yaşıyoruz. Her konuda mağduriyet yaşıyoruz. Benim kredilerim var. Banka beni arıyor, 50 gün gecikmen var ne zaman ödeyeceksin, İBB bana ödeme yapmıyor. Yedek parçaya mı, akaryakıta mı yoksa bankaya mı vereyim? Alacağım devletten, vereceğim devlet bankasına iki arada bir derede kaldık. Nasıl halledeceğiz bizde şaşırdık. Yürütemez duruma geldik" şeklinde konuştu.