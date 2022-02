Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan hakimlere eleştiri

İçişleri Bakanı Soylu, "Bir kadının şiddet görmesine, eziyet çekmesine, can güvenliğinden endişe etmesine gönlümüz de razı değil, sorumluluğumuz da buna imkan vermez. Buradaki samimi her gayrete, desteğe, istişareye kapımız açık" derken Bakan Bozdağ ise hakimlere eleştiride bulunarak, "15 yerinden bıçaklayan, ayaklarından silahla tarayan kişiye adli kontrol verildiğinde benim yüreğim yanıyor" şeklinde açıklamada bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı"nda asayiş konularında yapılanlar ile terör ve uyuşturucuyla mücadelede gerçekleştirilenler hakkında bilgi verdi.



Biz getiriyoruz, hakimler ve savcılar serbest bırakıyor eleştirisine yanıt veren Bakan Soylu, "Dosyayı tamamlamak zorundayız. Herkes görevini yapacak. Cezaevindeki uyuşturucudan tutuklu sayısı 35-36 bindi, bugün 100 bini aştı. Dosyamızı en iyi anlamda oluşturacağız, sonra yargının önüne getireceğiz. O yukarıdan aşağıya bakacak" dedi.



Telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık suçlarının üzerinde çalışıldığını kaydeden Bakan Soylu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bu konuda 1 Mart'ta yeni bir karar alacağını ve bu kararın herkesi rahatlatacağını dile getirdi.



499 KİŞİ ELEKTRONİK KELEPÇEYLE İZLENİYOR



Kadına yönelik şiddet konusunda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, kolluk birimlerine gecikmesi sakınca bulunan durumlarda koruyucu ve önleyici tedbir alma yetkisi verildiğini hatırlattı. Halen 499 kişinin elektronik kelepçeyle izlendiğini aktaran Bakan Soylu, KADES uygulamasını cep telefonuna yükleyen kadın sayısının 3 milyonu aştığını aktardı. KADES'in birçok olayın yaşanmadan önlenmesini sağladığını bildiren Soylu, "Sadece bize intikal eden değil, intikal edip de 'Ben şikayetçi değilim.' diyenleri de takip ediyoruz. Bunu bir hukuki, idari prosedür olarak görüyor değiliz. Bunu bir insanlık meselesi olarak görüyoruz. Buna belki korkmuştur, endişe etmiştir, kendisine o anda bir şey söylenmiştir anlayışıyla bakıyoruz" şeklinde konuştu.



169 BİN İHBAR DOĞRU ÇIKTI



KADES üzerinden yapılan 169 bin ihbarın asıllı olduğunu, tehlike fark edilerek olaylara müdahale edildiğini ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için adımların atılmasına devam edileceğine söyleyen Soylu, "Meselenin her yönüyle ilgileniyoruz, her aracı kullanmaya çalışıyoruz. Tüm aktörlerle, tüm paydaşlarla sürekli yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sonuç almak için büyük gayret gösteriyoruz. Bizim sonucumuz şu, sıfır tolerans, sıfır şiddet. Buna biz ulaşmak zorundayız" dedi.



İhbarların daha kolay yapılabilmesi için yeni uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Bu konuda ne kadar adım atmak gerekiyorsa o kadar adım atılacaktır. Bir kadının şiddet görmesine, eziyet çekmesine, can güvenliğinden endişe etmesine gönlümüz de razı değil, sorumluluğumuz da buna imkan vermez. Buradaki samimi her gayrete, desteğe, istişareye kapımızın açık olduğunu ifade etmek isterim."



ADLİ KONTROL VERİLDİĞİNDE YÜREĞİM YANIYOR



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da önemli açıklamalarda bulundu. Kadına karşı şiddete ve diğer konularda "merhamete değil adalete ihtiyacın" olduğunu söyleyerek hakimleri eleştirdi. Bakan Bozdağ, "İstanbul'da 15 yerinden bıçaklanan ve başka şiddete maruz kalan kadınlar var. Savcı tutuklama istiyor Sulh Ceza Hakimi adli kontrol veriyor. Ben hakim ve savcıya diyorum. Allah aşkına 15 yerinden bıçak yemiş bir kadını bu hale getiren şiddet bağımlısı bu kişiyi adli kontrol ile serbest bırakmaya bizim hukukumuz izin verir mi? Vermez ama bırakıyor. Bunu tutuklamayacaksın da kimi tutuklayacaksın. Bundan daha büyük bir şiddet olur mu? Elbette takdir hakkı var yargının. Ama takdir hakkı somut kuralla bağlı bir haktır. O somut kural varsa benim takdir hakkım o somut kuralın gereğini yapmak üzere olur. Ben buradan söylüyorum. 15 yerinden bıçaklayan, ayaklarından silahla tarayan kişiye adli kontrol verildiğinde benim yüreğim yanıyor. Eyvah diyorum. Kadına karşı şiddete ve diğer konularda bizim merhamete değil adalete ihtiyacımız var. Bu konularda merhamet yerine adalet neyi emrediyorsa onun üzerine hareket etmek lazım.



KADINA ŞİDDET ADALET BAKANLIĞININ EN ÖNEMLİ MADDESİ



Bekir Bozdağ, "Aile içi şiddet kadına karşı şiddet konusu diğer bakanlıkların önceliği olduğu gibi Adalet Bakanlığının da birinci gündem maddesi olmaya devam edecektir. Bugüne kadar yapılanlar belli onların üzerine ilave ederek daha ile adımların atılması için arkadaşlarıma talimat verdim" dedi.



İYİ HAL İNDİRİMİNE DÜZENLEME



Sık sık gündeme gelen "iyi hal indirimi" konusuna da değinen Bakan Bozdağ, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde de yeni adımlar adım atmak gerektiğine ben yürekten inanıyorum. İyi hal indirimini kravattan, elbiseden, tıraştan bıyıktan, saçtan sakaldan değil suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerine uygulanan bir müeyyidedir. Ama görüyoruz ki uygulamada bu şekle bağlı bir indirim nedeni gibi görülüyor. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek bu konun önüne geçme konusunda da kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum" şeklinde açıklamada bulundu.