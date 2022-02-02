Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İyi hal indirimi' açıklaması! "Arkadaşlara talimat verdim"

Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde, bu alandaki zihniyeti dönüştürme konusunda ciddi adımlar attıklarını ifade etti.

Kadına, erkeğe yakışmayan düzenlemeleri kanunlardan ayıklama konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli adımlar attıklarını söyleyen Bozdağ, kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık yapmayı, Anayasanın temel ilkelerinden biri haline getirdiklerini anlattı.

TÜRKİYE'NİN ADLİ VERİ BANKASI

Önlerindeki fotoğrafı göreceklerini, ona göre bir adım atacaklarını ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Geçmiş dönemde bakanlığım zamanında başladığım bir proje vardı. Yeni dönem de bu projeyi canlandırmayı düşünüyoruz. Adli veri bankası diye bir banka. Bu esasında kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla, Türkiye'nin bir Google sistemi gibi bir sistem içinde suç haritasını tamamen ortaya çıkarmak ve bunun üzerinden önleyici uygulamaları yapmak. Örneğin en çok cinayet hangi il, ilçe, belde, köy, mahalle, cadde, sokakta? Bir yerde yoğunlaşma var, fotoğrafı görecek, ona göre bütün kurumlar durumdan vazife çıkarıp o bölgelerde ona göre bir çalışma yaparsa belki önleyici hukuk bakımından çok daha ciddi bir adımı atmış olabiliriz."