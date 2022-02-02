AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi ziyareti ve milletvekilleriyle buluşmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Hizmet siyasetinin gücü devam etmektedir.

Türkiye'nin terörle mücadelesi devam etmektedir. Çeşitli terör baskılarıyla yoluyla vatandaşlarımızın üzerinde kurulan hegomanya yıkımıştır.

Dün gece Kış Kartalı Harekatı'yla hava kuvvetlerimiz terör örgütünün çeşitli yapılarını darmadağın etti. Bugün de Eren Kış-18 operasyonları başlatıldı.

Operasyonların ardından kara propaganda çalışmaları yine başladı. Bizim yaptığımız operasyonlar tamamen hukuk çerçevesinde gerçekleşmektedir.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Dünya siyasetinin en sıcak meselesi Rusya-Ukrayna gerilimidir. Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyareti bu gerilimin yumuşaması adına önemli bir adımdır. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Rusya'yla yakın ilişkileri olması hem de Putin ile yıllardır yakın ilişkilerinin olması açısından yarın ki ziyaret çok önemli olacaktır.

ERMENİSTAN'LA İLİŞKİLER

Ermenistan'da normalleşme adımlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Artık Ermenistan'la Türkiye arasında uçuşlar başlıyor. Buraya gelene kadar uzun bir siyasi tarihi oldu bu yolun. Türkiye Cumhuriyeti barış misyonunu korumaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Türkiye tarafı iradesi tam olarak masadayken, Ermenistan karşılıklı güven oluşturacak politikaları iptal etti.