AYM, Meral Danış Beştaş’ın ihlal başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi
, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş
'ın, 2009'da katıldığı bir etkinlik sonrasında hakkında dava açılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruda, ret kararı verdi.
Beştaş, bölücü terör örgütü PKK'nın kurulduğu köy olarak kabul edilen köyde ve örgütün kurulduğu tarihin 2009'daki yıldönümünde ağaç dikme etkinliğine katılmış, burada örgüt propagandası yapmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütü adına suç işleme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından açılan kamu davasını AYM'ye taşımıştı. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.