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Giriş Tarihi: 2.2.2022

Bakan Koca’nın acı günü

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Bakan Koca’nın acı günü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vefat eden babaannesi Fatma Koca'nın cenazesi dün Konya Kulu'da toprağa verildi. Kulu'ya bağlı Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Fatma Koca'nın (86) cenazesi, Ömeranlı Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine katılan Bakan Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti. Babası Hasan Koca ve akrabaları ile kucaklaşan Bakan Koca'nın oldukça üzgün olduğu görüldü. Fatma Koca cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Bakan Koca’nın acı günü
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