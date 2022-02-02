Bakan Varank’tan DEVA Partisi’ne belgeli yanıt: Küçük düştüklerinin göstergesi

Sivas'ı önemli bir turizm merkezi haline getirmek için atılan adımlar çerçevesinde, Gökpınar Gölü'nü de destinasyon noktalarından biri olarak öne çıkarmak için yapılan yatırımların yanında tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Nitekim, yapımı tamamlanan Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı, bölgenin turizm potansiyelini artırmıştır. Göl, bulunduğu rakım ve doğal yapısı itibariyle aynı zamanda dalış sporu için de önemli bir potansiyele sahiptir. Gökpınar Gölü'nün bu potansiyelini tanıtmak amacıyla ORAN Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Doğal Yaşam Parkı'nın açılışı akabinde AFAD ekipleri bir dalış gerçekleştirmiştir. Sivas Valisi ile birlikte dalışa eşlik etmemiz talep edilmiştir."

HOBİ YAKIŞTIRMASI BÜYÜK BİR İFTİRA

Dalış hobisi var yakıştırması yapmak büyük bir iftira olduğunu belirten Varank, "Bölgesel kalkınmadan sorumlu bakan olarak Gürün Gökpınar Gölü'ne, tembel soru önergesi sahibinin iddia ettiği gibi bir hobi ziyareti değil, tüm il protokolü eşliğinde hükümetimizin yatırımının resmi açılışını yapmak ve ORAN Kalkınma ajansımızın koordinasyonundaki tanıtım faaliyetine katılmak için resmi ziyarette bulundum. Hobi kelimesinin manası kişinin işi, meslek çalışması, asıl uğraşı dışında, dinlendirici iş olarak yaptığı, oyalayıcı alışkanlıklar demektir. Hayatının hiçbir devresinde böyle bir kıyafet giyip dalış yapmamış, akşam vakti 11 derecelik suya girmeyi kabul etmiş bir bakana, dalış hobisi var yakıştırması yapmak büyük bir iftiradır" ifadelerine yer verdi.

"TSK'YA AİT HERHANGİ BİR ARAÇ KULLANILMADI"

Soru önergesi sahibinin sorusunda belirttiği gibi bu ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı bir helikopter ya da herhangi başkaca bir görevi varken o görevi aksatacak şekilde devlete ait bir araç kullanılmadığını aktaran Varank, "Art niyetli soru önergesi sahibinin genel başkanına, geçmişte yürüttüğü Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlık görevleri esnasında uygulanan protokol nizamları ne ise aynısı bu program kapsamında uygulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı resmi ziyaret için bir ilde bulunduğunda, tüm tedbirleri almak Vali'nin ve emniyet birimlerinin görevidir. Bu kapsamda il protokolüyle birlikte Gürün'e ulaşımda valilik koordinasyonunda hareket edilmiştir.