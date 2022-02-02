Haberler Gündem Haberleri Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş oldu
Giriş Tarihi: 2.2.2022 20:48

Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş oldu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş oldu

Ak Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı’na Aynur Tuna Yavaş atandı. AK Parti Genel Merkezi tarafından ataması yapılan Yavaş,  törenle mazbatasını aldı.

Çanakkale'de Ak Parti eski ilçe Başkanı Yıldıray Ölçek'ten boşalan koltuğa genel merkez tarafından yapılan temayül yoklaması sonrası Aynur Tuna Yavaş getirildi. Ak Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'mızca yapılan temayül, mülakat ve istişareler neticesinde; Merkez İlçe Başkanlığı görevine Aynur Tuna Yavaş atanmıştır. Teşkilatlarımız 2023, 2024 seçimlerine ve büyük Türkiye vizyonuna kendinden emin adımlarla ilerleyecek ve bu kıymetli süreci ülkemizin bekasına hizmet eden büyük başarılarla taçlandıracaktır" dendi.
AK Parti Genel Merkezi tarafından ataması yapılan Yavaş, düzenlenen törenle mazbatasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in elinden aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA