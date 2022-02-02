CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan ABD tepkisi: Ülkeme zarar veren ülke benim stratejik dostum olamaz

"AYIDAN POST AMERİKA'DAN DOST OLMAZ"

Açıklamalarına devam eden Özcan, "Ben anti-emperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz. Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam" ifadelerine yer verdi.