CHP’li Özkoç’un algı operasyonu patladı! Esnaf dediği kişiler CHP’de başkanlık görevi yürütüyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda algı operasyonuna soyundu. Özkoç paylaşımında, Gümüşhane esnafının elektrik zammının geri çekilmesi için bir protesto eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.
Belgin Tungul Çakır (solda) - Emre Er (sağda)
ALGI OPERASYONU ORTAYA ÇIKTI
Bahsi geçen paylaşımda ellerinde pankart olan üç kişiden ikisinin CHP'nin Gümüşhane yapılanmasında başkanlık görevlerinde olduğu ortaya çıktı.
BİRİ KADIN KOLLARI, BİRİ DE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI
Özkoç'un fotoğrafında pankart gösterenlerden birinin CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu belirlendi.