Haberler Gündem Haberleri CHP'li Özkoç'un algı operasyonu patladı! Esnaf dediği kişiler CHP'de başkanlık görevi yürütüyor
Giriş Tarihi: 2.2.2022 21:41 Son Güncelleme: 2.2.2022 21:45

CHP'li Özkoç'un algı operasyonu patladı! Esnaf dediği kişiler CHP'de başkanlık görevi yürütüyor

CHP’li Özkoç’un algı operasyonu patladı! Esnaf dediği kişiler CHP’de başkanlık görevi yürütüyor

CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gümüşhaneli esnafın elektrik zamlarından rahatsız olduğunu savunarak 'sandığı beklediğini' açıkladı. Özkoç'un bahsi geçen paylaşımında esnaf olarak belirttiği kişilerden biri CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda algı operasyonuna soyundu. Özkoç paylaşımında, Gümüşhane esnafının elektrik zammının geri çekilmesi için bir protesto eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Belgin Tungul Çakır (solda) - Emre Er (sağda)

ALGI OPERASYONU ORTAYA ÇIKTI

Bahsi geçen paylaşımda ellerinde pankart olan üç kişiden ikisinin CHP'nin Gümüşhane yapılanmasında başkanlık görevlerinde olduğu ortaya çıktı.

BİRİ KADIN KOLLARI, BİRİ DE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

Özkoç'un fotoğrafında pankart gösterenlerden birinin CHP Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Belgin Tungul Çakır, diğerinin ise CHP Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Emre Er olduğu belirlendi.

OLAY GÜNDEM OLUNCA FOTOĞRAFLARINI KALDIRDILAR

Olayın gündem olmasının ardından CHP'li Tungul Çakır, sosyal medya hesabından Er ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

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CHP'li Özkoç'un algı operasyonu patladı! Esnaf dediği kişiler CHP'de başkanlık görevi yürütüyor
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