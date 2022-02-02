Cumhurbaşkanlığı makamına millet sahip çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Cumhurbaşkanlığı makamına bırakın benim sahip çıkmamı, 'cumhur' diye ifade ettiğimiz bu millet sahip çıkacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trabzon
'u ziyareti sırasında Akçaabat Halk Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:
Geçtiğimiz günlerde tam bir beşinci kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı, bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Milletimiz de yargımız da bu kişinin terbiyesizliğini yanına kar bırakmadı. Cumhurbaşkanlığı makamına 'cumhur' diye ifade ettiğimiz bu millet sahip çıkacaktır.
İstanbul'da ne yapıldıysa biz yaptık. Olmayan bir şey vardı, Sarıyer Kahraman'da balık yemek. Çünkü bizim öyle bir derdimiz yoktu.
İstanbul'da şu andaki yönetim bir metrobüs daha yapmış değil. Halbuki metrobüs olayı zor bir şey değil. Onun için ayrı bir hattı inşa ediyorsunuz. Bu hatta da lastikli sistem getiriyorsunuz. Körük ve lastik, bunlar var, ya bunu bile yapmaktan bunlar aciz.
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmindeki "Heyamo" türküsünü seslendiren Ceren Ece Öksüz isimli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiğini ve ödüllendirilmesi gerektiğini söylediği türküyü yeniden okudu.