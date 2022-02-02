Ferudun Turan yeniden seçildi

Şanlıurfa Zahireciler Odası
, yeni yönetimini seçmek için sandık başına gitti. Seçimde mevcut başkan Ferudun Turan
ile odanın eski dönem başkanlarından Ali Yücetepe yarıştı.
Oy verme işleminin tamamlanmasından sonra yapılan sayımda Ferudun Turan üyelerin 190'ının oyunu olarak yeniden başkan seçildi. Diğer aday Ali Yücetepe ise 124 oyda kaldı. Seçimde güven tazeleyen Ferudun Turan, "Bana oy veren ve vermeyen tüm esnaf arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.
Ferudun Turan'ın yeni yönetiminde; Cengiz Kurt, Bülent Koç, Mehmet Olğaç, Ahmet Çoban, İsmail Türkmenoğlu ve Avat Başboğa yer aldı.