Haberler Gündem Haberleri Gençler istedi, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekti
Giriş Tarihi: 2.2.2022 17:39 Son Güncelleme: 2.2.2022 17:49

Gençler istedi, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekti

Gençler istedi, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerin sorunlarını dinleyen Başkan Erdoğan, gençlere 2 müjde verdi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Trabzon’daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız." dedi. Erdoğan ayrıca KYK yurtlarındaki internet kotasının da artırılacağını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde programı kapsamında Trabzon'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin birçok yerinden gelen gençlerin derdini dinleyen Başkan Erdoğan, sorunların çözümü için Bakanlıklara talimatı vardı.

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"Telefon numaramı değiştiriyor muyum, işleten oluyor mu, diye sordu fötr şapkanın yakıştığı uşağımız…

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNE ERİŞİM KOLAYLIĞI İÇİN BAKANLIK ÇALIŞMA YAPACAK

Trabzon'daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız.

Arkadaşımızın adı Recep Tayyip, soyadı Erdoğan. Babalarımızın adı da aynı. Bir de RTE Üniversitesi'nden mezun...

KYK YURTLARINDAKİ KOTA SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

KYK yurtlarındaki internet kotası meselesini de önümüzdeki dönemde gençlerimizin taleplerine uygun şekilde çözüyoruz."

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Başkan Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: Yaptığımız tünelleri kapatıyorlar

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Gençler istedi, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekti
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