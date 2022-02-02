Gençler istedi, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde programı kapsamında Trabzon'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada gençlerle bir araya geldi. Türkiye'nin birçok yerinden gelen gençlerin derdini dinleyen Başkan Erdoğan, sorunların çözümü için Bakanlıklara talimatı vardı.
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
"Telefon numaramı değiştiriyor muyum, işleten oluyor mu, diye sordu fötr şapkanın yakıştığı uşağımız…
TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNE ERİŞİM KOLAYLIĞI İÇİN BAKANLIK ÇALIŞMA YAPACAK
Trabzon'daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız.
Arkadaşımızın adı Recep Tayyip, soyadı Erdoğan. Babalarımızın adı da aynı. Bir de RTE Üniversitesi'nden mezun...
KYK YURTLARINDAKİ KOTA SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
KYK yurtlarındaki internet kotası meselesini de önümüzdeki dönemde gençlerimizin taleplerine uygun şekilde çözüyoruz."
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