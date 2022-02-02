Gençler istedi, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekti

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNE ERİŞİM KOLAYLIĞI İÇİN BAKANLIK ÇALIŞMA YAPACAK

Trabzon'daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız.