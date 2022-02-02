Görevi bırak İstanbul’un önünü aç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli şunları söyledi:
İSTİKRARA DESTEK OLACAK: Rusya
ile Ukrayna
arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, barış ve uzlaşmanın tesis edilebilmesi ancak ve ancak bu iki ülkeyle dostane ve yapıcı ilişkileri bulunan üçüncü taraf bir ülke tarafından sağlanabilecektir. Bu ülke de kuşkusuz Türkiye
'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif, samimi ve ilkeli girişimleri, Rusya ve Ukrayna ile aynı anda konuşma ayrıcalığı ülkemizin arabuluculuk rolünü tahkim ve takviye etmektedir. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna'ya gidecek olması, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu ay içinde Türkiye'yi ziyaret planı, bölge barışına, istikrar ve huzur arayışına büyük bir destek olabilecektir.
BU NE GAFİLLİK:
Meteoroloji uzmanları, bilim insanları günlerce İstanbul
başta olmak üzere ülkemizin tamamında yoğun kar yağışının olacağını alarm zilleri çalar gibi duyurmuşlardı. Birleşik Krallığın Türkiye Büyükelçisi'yle 25 gün önce programlanan randevusunu saat gibi hatırında tutan İstanbul Belediye Başkanı, ne gariptir ki, ne gafilliktir ki, meteorolojinin uyarılarını bir türlü hatırlayamamış, aklına dahi getirememiştir. Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur.
HİÇ VİCDANI SIZLAMIYOR:
İstanbul, İstanbul olalı böyle bir zillet, böylesi bir zulüm görmemiştir. Liyakatsiz, layüsel ve lakayt bir siyaset tellalının elinde İstanbul sersefil hale düşmüştür. İstanbullu yolda kalmış feryat figan ediyor, trafik tıkanmış, hayat durmuş, Belediye Başkanı kendisine özel tahsisli kar küreme aracıyla balıkçıya gidiyor. Bunu yaparken de hiç vicdanı sızlamıyor. Üstelik "Büyükelçiyle yemek karla mücadele kadar önemli" diyebilecek kadar şirazesi kaymış bir görüntü vermekten kaçınmıyor, bundan rahatsız olmuyor. Bir büyükelçiyi 16 milyon İstanbulludan daha çok önemseyen bir şahsa Türk-İslam medeniyetinin en büyük kenti nasıl emanet edilecek? Normal olmayan husus; karın, kışın tam ortasında lüks bir balık lokantasında vaki görüşmeye niye ve ne maksatla ihtiyaç duyulduğudur. Söz konusu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir? Balık masasındaki konuşmalar tutanak altına alınmış mıdır? Bu şahıs Türkiye muhalifleriyle can ciğer kuzu sarması haline gelmiştir.
AFFINI TALEP ETMELİ:
İstanbul'da geçen hafta yaşanan rezaletlerin bir benzeri dünyanın herhangi bir ülkesinde vasat bulmuş olsaydı, o ülkenin belediye başkanı emin olunuz ki bir gün, bir saat, bir saniye bile koltuğunda oturamazdı. Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da görevinden affını bir an evvel talep etmesi ve gecikmeksizin, daha fazla hasara yol açmaksızın İstanbul'un önünü derhal açmasıdır.
TROLLEŞMİŞ BİR FİGÜR:
Kılıçdaroğlu, sosyal medyada video çeke çeke akli melekelerini yitirmiş, trolleşmiş bir figür olarak milli ve siyasi hayata bütünüyle aykırı davranmaya başlamıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapıyorlarmış. Bu ay içinde de taslak metni açıklayacaklarmış. Ama henüz kurulacak masada nasıl oturacaklarını tespit edememişler. Üçüncü bir ittifak projesiyle HDP'yi bagaja koymayı düşünen zillet ittifakının Türkiye'ye katacağı, Türk milletine kazandıracağı hiçbir şey yoktur.