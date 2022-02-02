İETT otobüsünde alkollü şehir turu

Sultanahmet Meydanı'ndaki turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firması ile sözleşmenin bittiği öne sürülerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İETT bünyesindeki otobüslerle turist taşımacılığına başladı.

İBB araçlarında alkollü şehir turu | Video

Ocak 2022 tarihi itibariyle tarihi yarımada başta olmak üzere İstanbul turu yapan İETT'de toplu taşıma araçlarında alkollü ve yasaklı maddelerin içilmesi yasak olmasına rağmen, otobüslerde alkol içilmesine izin verildiği iddia edildi.





Ortaya çıkan görüntülerde alkol satışı ve içilmesi yasak olan Sultanahmet Meydanında turistlerin kullandığı İETT'ye bağlı çift katlı İETT otobüsünde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Bölgede bulunan vatandaşların dikkatini çeken alkol kutuları tepki çekti. Nur Çetinkaya adındaki bir kadın, "Sultanahmet meydanında alkollü içecek yasak olmasına rağmen İBB kendi araçlarında buna izin verip dokuyu bozmaya başlayalı bir kaç dakika oldu" ifadelerine yer verdi.

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