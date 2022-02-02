Bolu Belediye Meclisi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak elektrik ve doğalgaz faturası yardımı ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Yapılacak yardım konusunun genişletilerek daha kapsamlı hale getirilmesini isteyen AK Parti Grubunun talebini kamuoyuna bilinçli olarak yanlış şekilde aksettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Bolu Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay sert dille cevap verdi. Konuyu çarpıtmaya çalışan Özcan'a, Akbay "Tanju Özcan ahlaklı ol, dürüst ol" çağrısında bulundu.

ŞOV MALZEMESİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞMIŞTIR

Akbay, Özcan'ı şu sözlerle eleştirdi:

Dün gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısında 2 bin 500 ailemize yapılacak elektrik ve doğalgaz fatura desteği ile ilgili gündem maddesi görüşülmüştür. Meclis gündem maddesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından meclise okunduğunda biz kendisine bu yardımın Plan Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilerek karar verilmesini talep ettik. Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmede bu desteğin vatandaşımıza daha sağlıklı, daha fazla aileye daha fazla yardım miktarıyla ulaşarak yapılmasının daha uygun olacağını söyledik. Tanju Özcan bu konuyu bir oldubittiye getirerek böyle hassas bir meseleyi bile şov malzemesi haline getirmeye çalışmıştır. Biz bu konuyu geciktirmeden 3-5 gün içinde değerlendirerek bir sonraki mecliste karara bağlayacak şekilde üzerinde çalışalım dedik. Başkan Özcan yine her zaman alışkın olduğumuz tarzıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın üzerinden bile kendisine pirim yaptıracak bir sonuç çıkartmayı hedeflemiştir. Kendisini ahlaklı olmaya, dürüst olmaya davet ediyoruz. Kendisine çağrıda bulunuyoruz 'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız üzerinden şov yapma!' Bizim mecliste bu konuya çekimser oy vermemizin gerekçesi yapılacak yardımın kapsamını genişletmek ve arttırmak dışında herhangi bir talep değildir.



TÜRK PSİKİYATRİSTLERİNE EMANET EDİN



Dün gerçekleştirilen toplantıda sanki biz bütün bunların hiçbirini söylememişiz gibi bir tutum takınarak bu gün Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolu Belediyesi'nin resmi internet sitesinde AK Parti Grubunu karalamaya yönelik bir takım ifade ve açıklamalar yapmıştır. AK Parti bu güne kadar mazlumun yanında olmuş nerede bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa onun yardımına koşmuştur. Mazlumun, garibin, ihtiyaç sahibinin yüzünün güldüğü bir ülke tarihi varsa oda ancak AK Parti'nin içinde bulunduğu dönem içerisinde gerçekleşmiştir. Hal böyleyken, biz vatandaşımıza daha fazla yardım etme arzusundayken, sanki biz bu durumun karşısındaymışız gibi bir algı oluşturmak hangi aklın daha doğrusu hangi akıl tutulmasının sonucudur? Biz artık Tanju Özcan'ın davranışları üzerinde sağlıklı bir yorum yapabileceğini düşünmüyoruz. Kendisi gidip tedavi olmuyor, ruh sağlığı iyi değil. Bunu defalarca söyledik. Lütfen yakınındaki dostları kolundan tutun tedavisi konusunda yardımcı olun. Türk psikiyatristlerine emanet edin onlar gereğini layıkıyla yaparlar."