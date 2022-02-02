İYİ Partili eski başkana para cezası! Üye skandalını ortaya çıkarmıştı

İYİ Parti Kulu İlçe Teşkilatında geçtiğimiz yıl ortaya çıkan izinsiz üye skandalını ortaya çıkaran eski başkan Osman Dinçer'e, yeni başkan Mehmet Hanifi Korkmaz'a (68) sosyal medya üzerinde hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Osman Dinçer savunmasında, "Eski ilçe başkanı olarak üye yaptığım birçoğu fakir ve gariptir. Bu üyelerimize Mehmet Hanifi Korkmaz ve ekibi sürekli olarak hakir görüp, çingen, aptal, ayak takımı diyerek küçümsüyorlardı. Benim istifamdan sonra bu arkadaşlarımızdan izin almadan tekrar üye kaydı yapmışlar. Bende şerefli insanların neden şerefleriyle oynadınız, madem üye yapacaktınız demek istedim. Fakat telefonum şerefsiz yazmış. Telefonumun hatası nedeniyle oldu. Bunu görünce sosyal medya hesabındam kaldırdım. Yazdıklarım tamamen benim sayfama aittir" dedi.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI, CEZA ALDI

Mahkeme Osman Dinçer'e 'hakaret' suçundan 65 gün cezasını bin 300 TL adli para cezasına çevirdi. Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi.

SABAH'a konuşan Osman Dinçer, "Onlar sahte üye yaptığı halde ceza almadılar. Ben telefonumun hatalı yazması nedeniyle ve hemen kaldırmama rağmen adli para cezası aldım" dedi.