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Giriş Tarihi: 2.2.2022

Jetlerimiz, Kış Kartalı Harekatı ile teröristleri inlerinde vurdu

Jetlerimiz, Kış Kartalı Harekatı ile teröristleri inlerinde vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine karşı Kış Kartalı Hava Harekatı'nı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor!" paylaşımıyla duyurdu. Açıklamada, BM Anlatlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan, teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına operasyon düzenlendiği belirtildi. Hava operasyonunda terör örgütünün agır bir darbe aldığı belirtildi.

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Jetlerimiz, Kış Kartalı Harekatı ile teröristleri inlerinde vurdu
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