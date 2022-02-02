Karanlığımız Türkiye sayesinde aydınlığa döndü

Hollandalılar'ın yaşam fişini çekme kararı aldığı lösemi hastası Dilara Şahin (28) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatı ile Türkiye
'ye getirilmesinin ardından Siyami Ersek Hastanesi
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. SABAH'a konuşan baba Oğuz Şahin "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. Kızımı Türkiye'ye getirdi. Karanlığımız Türkiye sayesinde, umut ve güvenle aydınlığa döndü. Cumhurbaşkanımız kızımın Türkiye'ye nakledilmesinin ertesi günü bana telefon açtı 'Dilara kızımız için elimizden geleni yapacağız. Dua edin. Ben de Dilara için dua edeceğim' dedi. Ülkemiz bizi yalnız bırakmadı. Bu tavrı nedeniyle Hollanda
basını bile Erdoğan'dan bahsediyor. Kızımın kurtarıcısı oldu. Bizim yüreğimize su serpti" dedi. Baba Şahin, 26 yıldır Hollanda'da işçi olarak çalıştığını, Dilara'nın bir ağabeyi ve kardeşinin olduğunu söyleyerek "Dilara dişçi asistanlığı eğitimi aldığı bu yıl da yüksekokula gitmeye karar verdi. 27 Aralık'ta kızıma akut lösemi teşhisi kondu. 1 hafta kemoterapi gördü. Ama sonra Hollandalı doktorlar, hızlıca umutların tükendiği söyledi. 'Tedaviyi durdurduk. Kızının fişini çekeceğiz' dediler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sesimizi kimse duymaz sanıyorduk ama Başkan Erdoğan sesimizi duydu. Kızım şu anda Türkiye'de Türk doktorlara emanet. İçim rahat. Kızımın güvende olduğunu hissediyorum. Şimdi umutlarım arttı. Dün saat 16.00'da çekeceklerdi kızımın fişini. Şimdi Türkiye'de yoğun bakımda umutla yaşama tutunmaya çalışıyor" diye konuştu.
BAŞKANIMIZIN BENİ ARAMASI AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ, GÖRÜŞME SONRASI GURURDAN AĞLADIM
Baba Şahin, "Ben zengin değilim. Avrupa'nın bir köşesinde yaşayan gariban bir gurbetçiyim. Cumhurbaşkanımızın beni arayacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. 'Dilara artık bize emanet. O artık bizim de evladımız' dedi. Baba gibi ilgilendi. Telefonu kapatınca gözyaşlarına boğuldum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da günde birkaç kez aradı. Büyükelçilik de destek verdi. Gurbette bizlere sahip çıkıldığına şahit olduk" diye konuştu. Anne Nurten Şahin de "Şu an içim çok ferah. Devletimizin yanımızda olduğunu göstermesi bizim ve Türkler için büyük gurur" dedi. Fatih ÖZYAR /
AMSTERDAM
HOLLANDA BASINI ERDOĞAN'IN DUYARLILIĞINI MANŞETLERİNE TAŞIDI
Zwolle Nieuws:
Erdoğan, çok ağır hasta olan Dilara Şahin'i Türkiye'ye aldı.
Algemeen Dagblad:
"Zwolleli aile, 24 yaşındaki Dilara'nın yaşam umudu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
De Sentor:
Hukuk öğrencisi Dilara'nın ailesi yardım çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Dilara için Hollanda'ya özel ambulans uçak geldi ve Türkiye'ye nakledildi.