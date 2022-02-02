Kazdağları geçişinde gurur günü

Çanakkale
'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunda bulunan ve 24 km'lik Kazdağları
rampaları ve virajlarını sürücüler için kâbus olmakta çıkaracak iki tünelden biri olan T-2 tüneli için dün 'ışık görme töreni' yapıldı.
1693 metrelik T-1 tünelinde nihai beton kaplama çalışmaları devam ederken 4017 metrelik T-2 tünelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son bölümü iş makinesini kullanarak açtı ve iki ucu birleştiren noktada ışık göründü.
Günde 7 bin aracın geçtiği bölgede sürücüleri rahatlatacak ve 2023'te tamamlanacak tünellerle ulaşım süresi 50 dakikadan 5 dakikaya inecek.
Tünelin inşasında çalışan işçilerle Türk bayraklı hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Karaismailoğlu yaptığı konuşmada "Bu proje, Çanakkale ve İzmir ulaşımının lojistik karayolu altyapısını da güçlendireceği için son derece önemli. Ayvacık
-Küçükkuyu
kesiminde bulunan ve 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampalarını tünellerimiz sayesinde 5 dakikada geçebileceğiz. Tünel ve yollarımız tamamlandığında, öncelikle trafikte can ve mal güvenliğini temin edecek. Bölgenin turizm, ticaret ve sosyo-ekonomik gelişimine olumlu etki edecek. Zamandan ve akaryakıttan tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağız" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu birinci tünele 'Assos', ikinci tünele 'Troya' isminin verildiğini de açıkladı.