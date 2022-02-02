Kılıçdaroğlu’nun avukatı da hakaretten yargılanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun avukatı Celal Çelik hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı tazminat davalarında yaptığı savunmasındaki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması dün görüldü. Avukat Çelik, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mazeret sunarak katılmadı. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine karar verip duruşmayı erteledi.