’Kış Kartalı’ operasyonu HDP’yi rahatsız etti! Partiden yazılı açıklama yapıldı

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar başarıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında teröristler ve terör örgütüne ait hedefler başarıyla vurulurken, Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine icra edilen 'Kış Kartalı Hava Harekatı' hakkında açıklama yaptı.
PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirildiğini belirtilen açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir" denildi.
OPERASYONLAR HDP'Yİ RAHATSIZ ETTİ
Kış Kartalı Harekatı'nda 60 civarındaki hava aracı görev aldı, üç farklı bölgedeki 80'e yakın hedef tahrip edildi. Teröre darbe vuran operasyonla ise HDP tarafında rahatsızlık yarattı. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları kınanırken, açıkça 'Kürtlerin' hedef alındığı iddia edildi.
NATO, ABD ve Irak hükümeti başta olmak üzere bütün uluslararası güçlerin 'Kürtlere yönelik' bu operasyonlara karşı sessiz kalmasının utanç verici olduğunun belirtildiği açıklamada, "HDP olarak, bu saldırıyı ve saldırın arkasında olan bütün güçleri kınıyoruz." denildi.
"TSK MİLLETİNİ, HDP İŞVERENLERİNİ KORUYOR"
HDP'nin açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri PKK inlerini vurunca HDP Genel Merkezi asılsız bir dizi iddia içeren açıklama yayınlamış. Herkes işini yapıyor; TSK milletini, HDP "İşverenlerini" koruyor." ifadelerine yer verdi.