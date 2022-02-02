Kral dairesinin faturasını kim ödedi

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı, 'açlık, fakirlik' edebiyatı yaptığı videolarını lüks bir otelin boğaz manzaralı kral dairesinde çektiğinin ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kaldığı oteldeki fotoğrafın CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan paylaşılması, Kılıçdaroğlu'na yönelik kumpas iddialarını ayyuka çıkarırken, tartışılan fotoğrafın ilk olarak CHP'li Tuncay Özkan
tarafından ifşa edildiği ortaya çıktı. Geceliği yaklaşık 100 bin lira olan kral dairesinde kalan Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor. Lüks otelde konaklamanın faturasını kimin ödediği merak ediliyor.
Latif Şimşek:
Otel faturasını kim ödedi? Milletin vergilerinden aldığı devlet yardımıyla parti ödediyse, bu şatafatta tüyü bitmemiş yetim hakkı yok mu? İş adamı ödediyse onu da bilelim.
Aslı Ay Dinçer:
Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik otel odasında kaldığını servis eden CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı daha önce Beylikdüzü gençlik kolları başkanıymış. Yani İmamoğlu'nun adamları servis etmiş.