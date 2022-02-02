Muş’ta çocukları PKK’lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi. HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Aileler, eylemin ardından, slogan atarak tepki gösterdi. Oğlu Yusuf Budak için eylem yapan baba Zeki Budak, gazetecilere, 8 yıldır çocuğunu aradığını söyledi.

Diyarbakır, Muş'ta ve dünyanın neresinde olursa olsun eylemi sürdüreceğini ifade eden Budak, şöyle konuştu: "21 Eylül 2014'ten bu yana oğlumu HDP kaçırıp, PKK'ya teslim etmiş. Yıllardır oğlumu arıyorum bulamadım. Her nereye gittiysem kapılar üstüme kapandı. HDP'ye, bu vicdansızlara soruyorum, bu parti başkanlarına soruyorum. Acaba sizin oğlunuz 8 yıl değil de 8 gün yanınızdan ayrılırsa siz ne yapasınız? Ben 8 yıldır uyku uyumuyorum, 8 yıldır bayram yapmıyorum. Oğlumu büyütene kadar neler çektim. Oğlum beni duyuyorsan gel ben hayattayken seni göreyim. Ben hayattayken seni evlendireyim, çocuk sahibi yapayım. Bu namussuz uşaklarına, bu putperestlere, bu dinsizlere hamallık etmeyin. Eğer imkânın varsa kaç gel. Nerede olursan ol gelemiyorsan bana telefon et ben gelip seni alayım. Canım pahasına olsun gelip seni alırım."

Anne Gülbahar Teker de "Eyleme devam ediyorum. Biz gitmiyoruz burada kalmakta kararlıyım. Bir çocuk dağda kalana kadar kararlıyım. 3 senedir Diyarbakır'da, burada eylemimi sürdürüyorum." dedi.