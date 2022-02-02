Pazarda yankesiciler, 35 kişinin cep telefonu ve cüzdanını çaldı

Nusaybin Devrim Mahallesi Hükümet konağı bitişiğindeki caddede her çarşamba günleri kurulan pazara bugün yankesici hırsızlar daldı.

Pazarda alışveriş yapan geneli kadınlardan oluşan vatandaşların dalgınlığından faydalanan yankesiciler, 35 cep telefonu, 13 cüzdan içindeki paralarla birlikte 600 dolar çalarak kayıplara karıştı.

Telefon ve cüzdanları çalınan vatandaşların kimi pazarda kimi de eve gidince cep telefonu veya cüzdanlarının çalındığını fark ederek soluğu emniyette aldı. Mağdur olan vatandaşlar, hırsızların biran önce yakalanmasını istedi. Vatandaşlar, emniyete ifade vererek şikayetçi olduklarını söyledi.

Şikayetler üzerine yankesici hırsızların yakalanması için Emniyet ekipleri pazarda ve ilçe genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı.