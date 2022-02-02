Şilan Topal’ı zorla kaçırmıştı...Elektronik kelepçe takıldı

Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıklara tahliye kararı verdi. Mahkemenin ara kararını duyan Şilan Topal, gözyaşlarını tutamadı. Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mithat Topal ve Maksut Yıldız bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Rahim Maral, Mağdur Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme, sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. Mithat Topal'ın Şilan Topal'ı kaçırdığı esnada bindirdiği taksinin şoförü Mert H. hakkında suçu bildirmediği gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Tahliye kararının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın tutuklu bulunduğu Metris T1 tipi cezaevi çıkışı izleme merkezi ile koordineli olarak Mithat Topal'a 3 ay süreli elektronik kelepçe takıldı. Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince GPS ünitesi Şilan Topal'a teslim edildi. Şahıs eşine 950 metreden fazla yaklaşamayacak. Fazla yaklaşınca kelepçe devreye girecek.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Şilan Topal'a yönelik 08.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma eylemi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda mağdurenin boşanma aşamasında olduğu eşi M.T ile beraberindeki M.Y ve R.M hakkında kişiyi hürriyetin yoksun bırakma suçundan açılan ve suç yeri itibariyle Gaziosmanpaşa 10.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasının 01.02.2022 tarihli celsesinde tahliye olan sanıklardan M.T 10.09.2021 tarihinde; M.Y ise 14.09.2021 tarihinde soruşturma aşamasında tutuklanmış olup o tarihten itibaren tutuklu olarak yargılanan sanıkların tahliye kararına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazın değerlendirmesi devam etmektedir.

Ayrıca mağdur Şilan Topal'a karşı boşanma aşamasında olduğu eşi M.T tarafından benzer eylemlerde bulunmasının önüne geçilmesi adına İstanbul 13.Aile Mahkemesince 02.12.2021 tarihi itibariyle 3 ay süreyle elektronik kelepçe uygulanmasına karar verilmiştir. Tahliye kararının hemen ardından 01.02.2022 tarihinde tedbir kararı kapsamında M.T'ye elektronik kelepçe takılarak süreç, adli makamların nezaretinde güvenlik güçlerinin denetiminde titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.