Şırnak’ta YPS operasyonu:5 gözaltı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cizre ve İdil ilçelerinde PKK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına altına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 av tüfeği fişeği ve şüphelilere ait cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.