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Giriş Tarihi: 2.2.2022 21:58

Şırnak’ta YPS operasyonu:5 gözaltı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta YPS operasyonu:5 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cizre ve İdil ilçelerinde düzenlediği operasyonda terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cizre ve İdil ilçelerinde PKK terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına altına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 av tüfeği fişeği ve şüphelilere ait cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.

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Şırnak’ta YPS operasyonu:5 gözaltı
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