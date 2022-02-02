Son dakika: 2020’den bu yana bir ilk! Erivan’dan kalkan uçak İstanbul seferini tamamladı!

Son dakika haberi: Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, bugün karşılıklı olarak yeniden başladı. Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ilk uçuşu yapan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta 64 yolcu bulunuyor.

Bugün itibariyle karşılıklı seferler kapsamında aynı uçak 3F476 sefer sayısı ve 30 yolcusuyla 20:40'da İstanbul Havalimanından Erivan'a hareket edecek.

Pegasus Havayollarının PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35'te Sabiha Gökçen Havalimanından kalkış yapacak olup, Erivan'a gece yarısından sonra yerel saatle 02:35'de iniş yapacak. PC-551 sayılı dönüş seferi de 06:50'de Erivan'dan kalkıp, 07:55'de Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapması planlanıyor.