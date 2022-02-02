Son dakika | AK Parti’den Avrupa’ya sert tepki: İnsanlığın yüz karası...

İNSANLIĞIN YÜZ KARASI

Cumhurbaşkanımız defalarca bu zulümlerin belgelerini Avrupalı muhataplarına verdi. Her seferinde "bilmiyoruz, inceleyelim" dediler. Halbuki o saatte bile tv'ler bu zulümleri gösteriyordu. İnsanlığın yüz karası uygulamalar Yunan güçleri tarafından uygulanıyor, hepsi susuyor…