Son dakika | AK Parti’den Avrupa’ya sert tepki: İnsanlığın yüz karası...

Yunanistan sınırında bugün insanlık bir kez daha öldü dedirten bir olay yaşandı. Edirne'de Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yunan sınırında yaşanan insanlık dramına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, " Yunan güçleri çaresiz insanların botlarını şişleyerek, denizde iterek, karada zulmederek ölüme sürüklüyor. Avrupa'nın gözü önünde göçmenler faşist uygulamalarla öldürülüyor." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;
AVRUPA'NIN GÖZÜ ÖNÜNDE
Zulüm coğrafyalarındaki ölüm tehdidinden kaçan mazlumlar Yunan güçlerince ölüme sürükleniyor. Yunan güçleri çaresiz insanların botlarını şişleyerek, denizde iterek, karada zulmederek ölüme sürüklüyor. Avrupa'nın gözü önünde göçmenler faşist uygulamalarla öldürülüyor.
İNSANLIĞIN YÜZ KARASI
Cumhurbaşkanımız defalarca bu zulümlerin belgelerini Avrupalı muhataplarına verdi. Her seferinde "bilmiyoruz, inceleyelim" dediler. Halbuki o saatte bile tv'ler bu zulümleri gösteriyordu. İnsanlığın yüz karası uygulamalar Yunan güçleri tarafından uygulanıyor, hepsi susuyor…
MAZLUMLARIN HAKKINI HER YERDE SAVUNACAĞIZ
Yunanistan otoriteleri bu zulümleri himaye ediyor. Teşvik ediyor. Avrupa başkentlerinin suskunluğu bu zulümlere destek vermek anlamına geliyor. Bu mazlumların hakkını her yerde savunacağız.