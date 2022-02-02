Haberler Gündem Haberleri Son dakika | AK Parti'den Avrupa'ya sert tepki: İnsanlığın yüz karası...
Giriş Tarihi: 2.2.2022 16:06 Son Güncelleme: 2.2.2022 16:09

Son dakika | AK Parti'den Avrupa'ya sert tepki: İnsanlığın yüz karası...

Son dakika | AK Parti’den Avrupa’ya sert tepki: İnsanlığın yüz karası...

Edirne'de Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetti. Yunan sınırında yaşanan insanlık dramına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Yunan güçleri çaresiz insanların botlarını şişleyerek, denizde iterek, karada zulmederek ölüme sürüklüyor. Avrupa’nın gözü önünde göçmenler faşist uygulamalarla öldürülüyor. İnsanlığın yüz karası uygulamalar Yunan güçleri tarafından uygulanıyor, hepsi susuyor…" dedi

Yunanistan sınırında bugün insanlık bir kez daha öldü dedirten bir olay yaşandı. Edirne'de Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yunan sınırında yaşanan insanlık dramına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, " Yunan güçleri çaresiz insanların botlarını şişleyerek, denizde iterek, karada zulmederek ölüme sürüklüyor. Avrupa'nın gözü önünde göçmenler faşist uygulamalarla öldürülüyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

AVRUPA'NIN GÖZÜ ÖNÜNDE

Zulüm coğrafyalarındaki ölüm tehdidinden kaçan mazlumlar Yunan güçlerince ölüme sürükleniyor. Yunan güçleri çaresiz insanların botlarını şişleyerek, denizde iterek, karada zulmederek ölüme sürüklüyor. Avrupa'nın gözü önünde göçmenler faşist uygulamalarla öldürülüyor.

İNSANLIĞIN YÜZ KARASI

Cumhurbaşkanımız defalarca bu zulümlerin belgelerini Avrupalı muhataplarına verdi. Her seferinde "bilmiyoruz, inceleyelim" dediler. Halbuki o saatte bile tv'ler bu zulümleri gösteriyordu. İnsanlığın yüz karası uygulamalar Yunan güçleri tarafından uygulanıyor, hepsi susuyor…

MAZLUMLARIN HAKKINI HER YERDE SAVUNACAĞIZ

Yunanistan otoriteleri bu zulümleri himaye ediyor. Teşvik ediyor. Avrupa başkentlerinin suskunluğu bu zulümlere destek vermek anlamına geliyor. Bu mazlumların hakkını her yerde savunacağız.

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Son dakika | AK Parti'den Avrupa'ya sert tepki: İnsanlığın yüz karası...
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